Cominciano i lavori sulla rete idrica lungo via Pellizza da Volpedo

Prenderanno il via il 18 luglio i lavori di Gruppo CAP sulla rete dell’acquedotto in via Pellizza da Volpedo.

L'intervento, che vede un investimento di oltre 800mila euro, rientra nella pianificazione di Gruppo CAP per la manutenzione periodica delle reti di acquedotto e la sostituzione dei tratti che risultano particolarmente datati per evitare che si verifichino in futuro difficoltà nel servizio.

In ogni Comune Gruppo CAP esegue degli studi approfonditi per evidenziare le zone dove si riscontra la maggior percentuale di perdite, così da pianificare gli interventi dando priorità alle zone più vulnerabili.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «L’attività di monitoraggio e manutenzione preventiva è fondamentale per assicurare un servizio idrico efficiente».

Il primo cittadino prosegue: «Ridurre le perdite significa tutelare la risorsa più preziosa, generando benefici ambientali, economici e sociali».

Poi conclude: «A maggior ragione in questo periodo di emergenza idrica. A ciò si aggiungono le campagne di sensibilizzazione per evitare sprechi, che stiamo diffondendo sui nostri canali di comunicazione».

Si partirà il 18 luglio dall’incrocio con via Lincoln. Per le prime tre settimane circa si lavorerà in corrispondenza dell’incrocio.

In queste prime fasi, non cambierà la viabilità di via Pellizza da Volpedo, mentre in via Lincoln, nel tratto interessato dai lavori, la carreggiata sarà ristretta e limitata a una sola corsia per senso di marcia.

I lavori si sposteranno quindi in via Pellizza da Volpedo, dove per circa tre mesi gli operatori poseranno la nuova condotta idrica. Sarà necessario istituire il senso unico da via Lincoln verso l’autostrada e modificare il percorso della linea di trasporto pubblico locale 712.

Infine, si lavorerà in corrispondenza dell’incrocio con via Voltaire, all’altezza del civico 50, per circa 2 settimane, per allacciare la nuova condotta alla rete cittadina esistente.

In questa fase verrà ripristinato il doppio senso di marcia su via Pellizza da Volpedo, con istituzione del senso unico alternato solo nel punto interessato dai lavori.

Le modifiche alla viabilità e le deviazioni lungo percorsi alternativi saranno comunicate in modo evidente e chiaro tramite la consueta segnaletica stradale gialla.

Gruppo CAP e il Comune di Cinisello Balsamo stanno collaborando per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, garantendo la corretta informazione preventiva.

Per maggiori informazioni i cittadini possono consultare la pagina web dedicata al cantiere o inviare una mail a comunicazione.cantieri@gruppocap.it