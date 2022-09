Cantieri per il nuovo tratto del teleriscaldamento in via XXV Aprile

Proseguono i lavori nel centro città per la posa del nuovo tratto di rete del teleriscaldamento.

A partire da lunedì 3 ottobre fino a sabato 15 ottobre i lavori interesseranno un’area nei pressi del Comune di Cinisello Balsamo e nello specifico il tratto di via XXV Aprile compreso tra l’intersezione con le vie IV Novembre e I Maggio e la rotatoria di Largo don Giussani.

Nel tratto interessato verrà predisposto il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione, a eccezione dei residenti che potranno raggiungere i passi carrai.

Solo per questi ultimi il tratto di via XXV Aprile in questione potrà essere percorso in entrambi i sensi di marcia, ma con l’obbligo (per chi transita in direzione Cusano) di svolta in via I° Maggio e di precedenza per i veicoli che provengono da via IV novembre.

È istituito l’obbligo di proseguire diritto in via I Maggio per gli automobilisti provenienti da via IV novembre, mentre quelli provenienti da via Monte Santo dovranno necessariamente immettersi, dopo aver percorso il breve tratto di via XXV Aprile, a sinistra in via I Maggio.

In via Musu verrà temporaneamente introdotto il doppio senso di circolazione nel tratto compreso fra l’ingresso dell’area parcheggio presente a margine della via e l’intersezione con la via Monte Ortigara, che diverrà unica via di accesso al parcheggio.

Il parcheggio di via XXV Aprile sarà totalmente chiuso poiché interessato dai lavori. La nuova viabilità comporterà l’obbligo di proseguire diritto o a destra in via Monte Ortigara, all’intersezione con la via Musu, per i veicoli provenienti da via de Ponti e quindi per accedere al parcheggio sarà necessario proseguire fino alla rotatoria di recente realizzazione che interseca via Monte Santo per invertire il senso di marcia.

Usciti dal parcheggio di via Musu sarà obbligatorio svoltare a destra ed immettersi in via Monte Ortigara. Il tratto di via Musu compreso tra l’ingresso del parcheggio e la rotonda di Largo don Giussani sarà chiusa al traffico veicolare ad eccezione per i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Le linee Bus 712, 727 e Z229 a causa dei lavori devieranno il loro percorso: la 712 salterà le fermate Monte Ortigara e il capolinea in via Musu; 727 - direzione Sesto FS si fermerà in via Ariosto, prima di via Cadore e prima di via Monte Santo, e in via Monte Ortigara, prima di via Musu; la Z229 avrà un nuovo capolinea provvisorio in via Ludovico Ariosto, prima dell’incrocio con via Monte Santo; omesse le fermate Aprile/Pila – Aprile/Piave – Musu (tram 31).

Per aggiornamenti sulle linee di trasporto pubblico, consultare i siti web del trasporto pubblico ATM e Monza Brianza.