Cantiere stradale in via Gramsci, viabilità modificata per due giorni

Via Gramsci modifica il traffico veicolare per due giorni lavorativi, mercoledì 9 e giovedì 10 agosto.

Il motivo è un cantiere che interessa proprio la corsia nord lungo il campo volo in direzione Cinisello Balsamo e Milano.

Il cantiere a Bresso sarà comunque di breve durata perché gli operai nel corso delle 48 ore dovranno sostituire i tombini presenti lungo la via.

Proprio per questa chiusura la viabilità sarà momentaneamente modificata, ma resteranno i due sensi di marcia. Se la carreggiata in direzione sud sarà utilizzabile in direzione nord, le auto che viaggeranno in direzione Milano dovranno utilizzare la corsia interna del parcheggio.