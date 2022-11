Lavori in corso per la realizzazione di nuove castellane in città

Nell’appalto in corso per la riqualificazione di alcuni marciapiedi cittadini, che prevede anche la sistemazione dalla pista ciclabile lungo via Togliatti a Cinisello Balsamo, rientrano alcuni interventi di rialzo della carreggiata da portare alla quota dei marciapiedi, con il duplice scopo di eliminare le barriere architettoniche e rallentare la velocità dei veicoli nei tratti di rettilineo.

In particolare in via Risorgimento, nelle intersezioni con vie Picasso e Alberto da Giussano e con via Zandonai, sarà sistemata la pavimentazione dissestata in cubetti di porfido e sostituita con due castellane in asfalto stampato resinato di colore rosso per le parti rialzate, a raso dei marciapiedi, allo scopo di rallentare la velocità dei veicoli.

La segnaletica orizzontale e verticale, oltre all’attraversamento pedonale semaforizzato, saranno adeguati di conseguenza.

Una terza castellana è in corso di realizzazione in via Leonardo Da Vinci all'incrocio con via Spreafico e Madre Teresa di Calcutta.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta: «Questo piano di intervento che interessa marciapiedi, piste ciclabili e castellane, con un impegno di spesa di 500.000 euro, ha l’obiettivo di eliminare le situazioni di degrado, di garantire l’accessibilità di persone disabili e la percorribilità in sicurezza delle vie della città a piedi, in bicicletta e in auto».

Poi termina: «Si tratta di opere di sistemazione rapide ed efficaci in modo da minimizzare il disagio alla circolazione».