Rete ciclabile cittadina, interventi sulle vie Togliatti, Giordano e Monte Santo

Le piste ciclabili saranno oggetto di intervento in città nei prossimi mesi: si va dalla riqualificazione di quella su via Togliatti, che unisce i due parchi sovracomunali Parco Nord e Parco del Grugnotorto, alla realizzazione di due nuovi tratti, uno su via Giordano e l’altro su via Monte Santo.

In particolare l’intero tratto di pista ciclabile che corre dalla via Nenni alla via Moro lungo via Togliatti verrà riqualificato, con la sistemazione del marciapiede nelle parti compromesse.

Circa 1,5 km di pista ciclabile che verrà contraddistinta da una superficie di colore rosso, in cui i relativi attraversamenti saranno provvisti di nuova segnaletica orizzontale e verticale, mentre saranno mantenute le cordonature esistenti.

A metà novembre partiranno anche i lavori di realizzazione dei nuovi tratti di pista in via Giordano e in via Monte Santo.

La realizzazione della nuova pista ciclopedonale in via Umberto Giordano unirà la rete esistente che collega via Robecco, via Copernico e via De Ponti, intercettando gli accessi al parco di Villa Ghirlanda Silva e alla sede dell’ufficio tecnico comunale e le fermate del trasporto pubblico locale.

Con un’estensione di oltre 300 metri, il percorso si sviluppa a doppio senso di marcia affiancato al marciapiede esistente, con attraversamenti rialzati in corrispondenza della sede comunale, dell’ingresso laterale del parco di Villa Ghirlanda e di via Crisantemi che conduce al Cimitero di Cinisello.

Inoltre sarà realizzata una nuova pensilina per l’attesa dell’autobus comprensiva di stalli per parcheggiare le biciclette.

Il nuovo tratto di pista ciclabile in via Monte Santo si inserirà tra le due rotatorie di recente realizzazione in corrispondenza di via Monte Ortigara e via Guardi, e porterà fino al Parco della Pace e alla scuola Parco dei Fiori.

Il progetto prevede la creazione di due piste ciclabili monodirezionali, protette da cordoli, ai lati delle due carreggiate di via Monte Santo per garantire una maggiore sicurezza e una migliore percorrenza in entrambe le direzioni.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Con questi interventi la rete ciclabile di Cinisello Balsamo si estende ulteriormente migliorando i tratti esistenti, a conferma dell’impegno dell’amministrazione comunale a favore della mobilità sostenibile e della viabilità sicura».

Poi termina: «Si vuole così offrire ai cittadini una valida alternativa all’auto per spostarsi in città».