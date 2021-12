Presto si potrà fare Milano-Cinisello col car sharing

Il car sharing arriverà presto anche a Cinisello Balsamo. Prima di Natale la giunta del comune a Nord di Milano ha approvato un documento preliminare che porterà alla firma di un accordo con Palazzo Marino per allargare alla città, in forma integrata, il servizio di auto condivise già presente all'ombra della Madonnina. L'accordo, come comunicato dal municipio in una nota, durerà 7 anni e gli operatori saranno gli stessi di Milano.

A Cinisello sono state individuate 19 postazioni per le auto in sharing (6 con colonnina elettrica per la ricarica); più precisamente 3 stalli in largo don Giussani, in piazza Italia e in via Gozzano e uno stallo nelle vie Brunelleschi, Cilea, Mozart, Monte Ortigara, Bramante, Meroni, Marconi, Dante, Lincoln e largo Milano. "Le postazioni, distribuite su tutto il territorio comunale, sono state scelte in relazione alla configurazione e alle aree di maggior accessibilità", ha precisato il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega alla mobilità e ambiente.

Altri stalli, comunque, dovrebbero arrivare nei prossimi mesi dato che il municipio ha fatto sapere che sta progettando parcheggi con colonnine di ricarica per le auto elettriche in condivisione.