Dal 14 dicembre a Cinisello arriva il servizio di car sharing E-VAI

Sarà inaugurato giovedì 14 dicembre, alle ore 11.30, in via Frova a Cinisello Balsamo il servizio di car sharing di E-VAI, realizzato grazie alla collaborazione tra la società del Gruppo FNM e il Comune.

Il sindaco Giacomo Ghilardi, il vicesindaco Giuseppe Berlino e i rappresentanti di E-VAI presenteranno le modalità di funzionamento e sarà possibile effettuare alcune corse prova al termine della cerimonia.

L’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo si è dotata di un’automobile ibrida di ultima generazione che sarà a disposizione dei cittadini per il noleggio. Gli utenti, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, possono richiedere l’auto prenotando tramite la stessa app, il sito web o il numero assistenza clienti 02 40701700.

Attraverso questi canali è possibile ottenere tutte le informazioni sulle tariffe e le modalità di utilizzo. Ritiro e riconsegna avverranno presso la postazione di via Frova, dove in questi giorni è stata predisposta l’apposita segnaletica orizzontale.

I due nuovi stalli di Cinisello Balsamo si inseriscono nel circuito regionale e possono essere utilizzati, oltre che per l’auto presente sul territorio, anche per gli altri veicoli del servizio E-VAI, che dispone di una rete di oltre 300 E-VAI point situati in luoghi strategici (3 aeroporti, 45 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università ecc.) di 120 Comuni lombardi.

I cittadini di Cinisello Balsamo possono usufruire del servizio di car sharing con la comodità di disporre di un autoveicolo aggiuntivo per le proprie esigenze o quelle di un famigliare. Le vetture E-VAI offrono il vantaggio del parcheggio dell’auto gratuito nelle strisce gialle e blu dei Comuni convenzionati e dell’accesso gratuito all’area B e C di Milano e alle ZTL dei Comuni convenzionati, oltre a poter viaggiare senza limiti in tutta l’Unione Europea e la Svizzera.

Luca Pascucci, direttore generale di E-VAI, commenta: Grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale, portiamo a Cinisello Balsamo un servizio che amplia l’offerta di mobilità pubblica, sostenibile e condivisa offrendo ai cittadini una valida alternativa all’auto privata per muoversi nel territorio».

Pascucci conclude: «Il car sharing E-VAI risponde alle esigenze in continua crescita di mobilità delle persone sul territorio lombardo, offrendo anche un collegamento rapido con le grandi stazioni ferroviarie e gli aeroporti lombardi».

Il sindaco Giacomo Ghilardi e il vice sindaco Giuseppe Berlino, con delega alla mobilità, analizzano: «Una modalità di vivere la mobilità che ci inserisce ulteriormente nel contesto della Città Metropolitana. Cinisello Balsamo introduce il car sharing con diversi vantaggi sia per i cittadini, che possono disporre di un mezzo senza assumersi gli oneri della proprietà, sia per l’ambiente. Un servizio che andrà progressivamente ampliato anche con la presenza di auto elettriche».

E-VAI, controllata al 100% da FNM, gestisce i servizi di mobilità sostenibile del gruppo. Nel 2011 ha lanciato il primo servizio di car sharing elettrico con diffusione a livello regionale e integrato con il trasporto ferroviario e in poco più di dieci anni ha permesso di evitare l'emissione di circa 900 mila chilogrammi di emissioni di Co2.

La flotta E-VAI è composta da 395 automobili omologate per il trasporto di 4/5 persone, con veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale, di cui la quasi totalità elettrica.

Grazie a oltre 300 E-VAI point è presente nei luoghi strategici (3 aeroporti, 45 stazioni, piazze, ospedali, università) in 120 località lombarde.

E-VAI offre soluzioni innovative di mobilità individuale, condivisa e sostenibile a cittadini, a comunità e ad aziende quale strumento di miglioramento e diminuzione dei costi della mobilità.