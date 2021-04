Riccardo Visentin, assessore al terzo settore e centralità della persona

Un nuovo patto di collaborazione per salvaguardare i beni comuni di Cinisello

E’ stato sottoscritto un patto di collaborazione con la parrocchia di Sant’Eusebio per la cura del Cardo e Decumano presenti tra via Settembrini e parte di via Risorgimento. Visentin: «L’impegno di associazioni e cittadini nei confronti dei beni pubblici è vivo e lodevole»