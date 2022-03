/ Via XXV Aprile

Raccoglieva abiti usati in due cassonetti abusivi per poi rivenderli

Il signore, che aveva posizionato due cassonetti in città, è ora indagato per reato di illecita raccolta e gestione di rifiuti. Lo stesso soggetto era proprietario di un mezzo utilizzato anche per scaricare rifiuti ingombranti in zona Crocetta nel fine settimana