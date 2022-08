Sicurezza, viabilità e decoro, due interventi stradali vedono la luce

In questi mesi estivi a Cinisello Balsamo si lavora in alcuni cantieri stradali per varie sistemazioni e per alcune implementazioni, due delle quali hanno trovato loro definizione proprio in questi giorni.

In primo luogo ha visto la luce il nuovo incrocio tra via Podgora e via Monte Sabotino nel quartiere di Villa Rachele.

E' comparsa una castellana nuova (vedi foto qui sotto) per limitare la corsa dei veicoli e gli attraversamenti pedonali sono stati messi a nuovo per migliorare la sicurezza dei pedoni.

In secondo luogo la nuova rotonda all'incrocio tra via Monte Ortigara e via Monte Santo assume un tocco "comunale" con lo stemma del municipio che vi campeggia nel mezzo.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta così questo secondo intervento: «Bellissimo il nostro stemma comunale sulla nuova rotonda. Un importante lavoro, per la sicurezza, per la viabilità e per il decoro».

Il primo cittadino prosegue: «Anche quest’ultimo aspetto è importante per una città come Cinisello Balsamo, di cui essere orgogliosi».