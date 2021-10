Via libera all'abbattimento del cedro nel giardino di via Diaz

Negli scorsi giorni il settore "cura del verde" del Comune di Cinisello Balsamo è intervenuto per la rimozione dell'albero di cedro nel giardinetto chiuso in via Diaz, al confine con Villa Forno.

L'albero, della varietà Cedrus Atlantica, attraverso il servizio di monitoraggio delle alberature cittadine che viene effettuato periodicamente da personale specializzato, è stato giudicato “pessimo” sia nella categoria stato vegetativo che biomeccanico.

La pianta infatti è risultata soggetta a funghi, sia al colletto che sul fusto, e infestata da coleotteri che tipicamente scavano gallerie tra il legno e la scorza.

Il fusto si presenta quindi in uno stato avanzato di degrado e degenerazione del legno con, oltretutto, due terzi del tronco privo di fogliame e germogli.

Solo l’apice dell’albero ha una chioma in piena vegetazione.

Dal momento che in tale stato la pianta non garantisce alcuna sicurezza, anche data la sua età sommata a criticità vegetative e di stabilità, si è deciso per l'abbattimento proprio per permettere la piena fruibilità del giardinetto.