3ª edizione della "Cena in Bianco", Villa Ghirlanda come location poetica

Cinisello Balsamo ospita la terza edizione della "Cena in Bianco", proponendo in questa occasione una nuova cornice suggestiva e significativa per la città: Villa Ghirlanda Silva.

Dopo il successo delle prime due edizioni, nel 2019 presso la storica Villa di Breme Forno e nel 2021 nella centrale piazza Gramsci, sabato 25 giugno si vestirà di bianco anche la secentesca Villa Ghirlanda, nel cuore della città, per cenare in compagnia sotto le stelle.

La "Cena in Bianco" è un'occasione per vivere la città in maniera insolita: una grande festa aperta a tutti per trasformare i luoghi caratteristici della città in una grande sala da pranzo all’aperto dove, naturalmente, il bianco è il vero protagonista, dall’abbigliamento al vino, dai tavoli alle stoviglie.

L’evento si contraddistingue anche per essere all’insegna delle cinque E: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. Una lunga tavolata che celebra la tradizione italiana, nel rispetto della condivisione, della convivialità e del piacere di stare insieme, che si completa anche dell’esibizione live di "WHY AMY? Amy Winehouse Tribute Show".

L'evento è gratuito, ma richiede la partecipazione attiva dei commensali e il rispetto di poche e semplici regole. Ogni commensale dovrà portare tutto l’occorrente: tavolo (rettangolare o quadrato), sedie, cibo, tovaglia in tessuto e stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, niente carta e niente plastica.

Si potrà pasteggiare con acqua, vino rigorosamente bianco, spumante o champagne (no superalcolici). Al termine della serata ognuno raccoglierà in un sacco la propria spazzatura e la porterà via, lasciando il luogo pulito.

Il vice sindaco Giuseppe Berlino (con delega al commercio, attività produttive e marketing territoriale) commenta: «Riportiamo l’evento "Cena in Bianco" in un’altra dimora storica della città per rendere possibile una fruizione diversa del nostro patrimonio culturale, artistico e architettonico. Questa volta immersi nel verde del suo giardino».

Berlino prosegue: «In un certo senso possiamo considerarlo anche un ritorno alle origini di Villa Ghirlanda, nata come residenza di delizia, che per questa occasione si propone ai cittadini come luogo in cui riscoprire il piacere di stare insieme in una magica atmosfera».

«Quest’anno torniamo a vestire di “bianco e di magia” un luogo veramente speciale per Cinisello Balsamo, non potete mancare! Più saremo e più la serata sarà meravigliosa e scenografica» è l’invito di Lorena Sala, organizzatrice dell’evento e socia promotrice di "Cena in Bianco® Unconventional Dinner®.

É possibile anche prenotare un tavolo e il posto a sedere, fino a esaurimento, per un costo di 3 euro a persona.

Per aderire all'iniziativa e confermare la propria partecipazione occorre cliccare sul pulsante "Iscriviti" sulla pagina Facebook: Cena in Bianco Cinisello Balsamo oppure presso la sede Proloco di Cinisello Balsamo (Piazza Gramsci, 58) nelle giornate di martedì, giovedì e sabato mattina.

Per informazioni: cenainbiancocinisellobalsamo@gmail.com.