Istituito il Centro Operativo Comunale per far fronte allo stato di emergenza

In seguito ai ripetuti fenomeni di fortissimo maltempo degli ultimi giorni e alle relative criticità che hanno colpito la città di Cinisello Balsamo, nella giornata di martedì 25 luglio è stato istituito il Centro Operativo Comunale (COC).

Il suo compito è quello di verificare le condizioni del territorio e delle strutture comunali con riferimento alla viabilità, alle scuole, ai parchi e alle aree verdi, ai centri interessati dalle attività sociali ed educative estive; ripristinare la fruibilità e la sicurezza delle zone interessate e prevenire, quando possibile, eventuali ulteriori rischi a persone e cose, delimitando le aree interdette all'accesso.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Stiamo lavorando senza sosta per risolvere questa situazione critica nel minor tempo possibile con squadre operative su più ambiti: polizia locale, Protezione Civile, ufficio ambiente del Comune e Nord Milano Ambiente».

Poi aggiunge: «Per un’azione il più possibile efficace e mirata, ho deciso di istituire il COC che opererà, sotto la mia diretta supervisione, per coordinare gli interventi, ottimizzare i flussi informativi e mettere in campo tutte le misure operative per fronteggiare l’emergenza».

Visti i numerosissimi danni al patrimonio pubblico, in particolare alle aree verdi e alle strutture comunali come scuole e servizi per la cittadinanza, il sindaco ha disposto un’ordinanza per garantire la sicurezza collettiva ed evitare di esporre i cittadini a ulteriori rischi.

Nel dettaglio, l’ordinanza dispone la chiusura ed il divieto di accesso a tutte le aree verdi e ai parchi pubblici sul territorio comunale fino alla conclusione delle operazioni di verifica e messa in sicurezza; la chiusura dei cimiteri, del centro anziani Friuli fino al giorno 27 luglio compreso e della scuola Zandonai, che ha subito un grave danno al tetto, fino al 30 agosto 2023.

Per tutta la giornata del 26 luglio non si potrà accedere alle scuole Giovanni XXIII (I e II) e Monte Ortigara. In quest’ultima, sede di un centro estivo, sarà inagibile la mensa a causa dei controsoffitti pericolanti, ma sarà garantito l’accesso in sicurezza alle aule e alla palestra, anche se senza energia elettrica a causa dell'acqua sotto il pavimento); il giardino sarà utilizzabile una volta che verrà rimosso l’albero caduto.

Per l’asilo nido La Nave, invece, il divieto di accesso è limitato alle relative aree verdi fino al 28 luglio, con accesso garantito all'interno della struttura.

Il primo cittadino prosegue: «Abbiamo stilato un elenco di interventi basato su tre linee di priorità, a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Ci concentreremo prima su quelli urgenti e necessari per poi passare a quelli che possono essere posticipati».

Infine termina: «Ringrazio per la rapidità di intervento i soggetti coinvolti in queste ore di emergenza e tutti coloro che stanno collaborando a supporto delle operazioni».

Per affrontare al meglio la situazione, viene adottato l’utilizzo di droni per verificare lo stato delle alberature e dei tetti, in modo da intervenire tempestivamente dove necessario.

Si contano circa un centinaio di situazioni critiche di cui, a meno di 24 ore dagli eventi atmosferici, si stima un 30% circa di avanzamento nella realizzazione di interventi.