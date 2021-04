La maggioranza sull'Irpef: «No strumentale e retorico di PD, M5S e Civica alla riduzione»

Botte e risposte continue tra maggioranza e opposizione sul tema dell'addizionale Irpef a Cinisello Balsamo. Questa volta è il turno della coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi con L'Italia e Gruppo Misto) che in un ulteriore comunicato congiunto polemizzano con il voto contrario in consiglio comunale da parte di Partito Democratico, Cinisello Balsamo Civica e MoVimento 5 Stelle.

«Lo scorso luglio veniva approvato il bilancio del Comune che a causa del debito di oltre 5 milioni di euro relativo alla vicenda Caronte ereditato dalle precedenti amministrazioni, imponeva il reperimento delle risorse necessarie a evitare il dissesto economico dell'ente».

«Tutto ciò avveniva nel pieno della crisi sanitaria, economica e sociale dovuta all'acuirsi della pandemia che ha comportato una forte contrazione delle entrate a fronte di un importante aumento delle spese per lo più destinate alla gestione dell'emergenza».

«Nonostante il perdurare della pandemia e i nuovi e crescenti bisogni della popolazione, una gestione attenta e razionale ha permesso all'amministrazione comunale di procedere alla riduzione dell'addizionale Irpef, in linea con gli impegni assunti pubblicamente meno di un anno fa».

«Durante l'ultima seduta del consiglio comunale tutte le forze di minoranza hanno votato contro tale riduzione adducendo motivazioni retoriche e strumentali che evidenziano una netta distanza dalla realtà attuale del territorio e dei nostri cittadini».

«Altrettanto strumentali e privi di ogni fondamento gli emendamenti presentati che avrebbero prodotto solo squilibri all'interno del bilancio».

«Perseguire l'abbassamento della pressione fiscale dovrebbe essere un proposito e un impegno di tutti, la maggioranza continuerà a lavorare in tale direzione, la riduzione percentuale delle tasse in questo particolare momento storico è ancora più importante e rappresenta un valore aggiunto per tutti i cittadini di Cinisello Balsamo».