25 aprile, il centrodestra: «Da ANPI e PD comportamenti non consoni»

Il centrodestra cinisellese (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) prende le distanze «dai comportamenti non consoni assunti dal Partito Democratico e dall'opposizione durante il corteo del 25 Aprile a Cinisello Balsamo».

Così la maggioranza di governo cinisellese in un duro comunicato:

«Durante le celebrazioni del 25 aprile, la festa che commemora un momento focale della nostra storia legato alla libertà e al sacrificio, con rammarico abbiamo ascoltato l’intervento del delegato ANPI provinciale, le cui parole sono sembrate fuori luogo e non condivisibili».

«Un discorso, il suo, focalizzato su temi politici attuali, di parte, un intervento che ha volutamente trascurato il vero significato dell’evento».

«Inoltre, le bandiere di partito presenti in piazza Gramsci, tra cui quelle del PD, hanno contribuito a creare una divisione politica contraria allo spirito di unità che la giornata dovrebbe incarnare».

«Condividiamo le parole del rappresentante della Brigata Ebraica "la politica dei partiti non deve entrare in quella che è una festa di tutti". Parole condivise anche dal rappresentante ANPC, affinché la politica dei partiti non contamini una festa che dovrebbe coinvolgere tutti, trasformando il ricordo della libertà in uno strumento politico».

«Il sindaco Giacomo Ghilardi ha usato invece parole semplici, che uniscono e che danno il giusto valore al 25 aprile: "Oggi è un momento per ricordare e onorare il patrimonio storico che fonda il nostro stare insieme: la libertà, ottenuta grazie a coloro che hanno combattuto e sacrificato le proprie vite per liberare l’Italia dal giogo del nazifascismo, ricordando la Resistenza come patrimonio vivo di tutti noi"».