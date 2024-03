Il centrodestra : «L'aumento delle tasse deve essere e sarà temporaneo»

Il consiglio comunale nella seduta del 14 marzo ha approvato un ordine del giorno, presentato dalla maggioranza di governo, sulla riduzione delle tasse e delle imposte. Un ordine del giorno che arriva poco tempo dopo averle aumentate, quelle stesse tasse.

La coalizione di centrodestra, formata dalla lista civica "Ghilardi Sindaco", da Fratelli d'Italia, dalla Lega e da Forza Italia, sottolinea che «l’irresponsabilità della sinistra non può essere la condanna a morte di Cinisello Balsamo. Guardiamo avanti!».

Con l’ordine del giorno si chiede di prevedere la riduzione delle tasse e delle imposte comunali ai livelli ante debito “reti gas”, considerando una pianificazione negli anni che garantisca la sostenibilità economico finanziaria del bilancio comunale, il mantenimento dei servizi essenziali per i cittadini e il pagamento delle eventuali rate del mutuo da contrarre.

La maggioranza «è orgogliosa di indicare ai propri concittadini quale sarà la prospettiva per l’immediato futuro. Con il sindaco Ghilardi abbiamo salvato il bilancio comunale e messo in sicurezza i conti, garantendo la continuità dei servizi fondamentali e riducendo i sacrifici all’indispensabile».

La prospettiva però deve essere diversa: «Ma non ci arrendiamo allo stato di emergenza a cui la sinistra cinisellese ci ha momentaneamente condannati. Non sarà un “fine pena mai”: con noi la città non solo ha superato la fase critica del lodo reti gas, ma può guardare al futuro».

Un futuro in cui «progressivamente si riporterà il livello dell’imposizione fiscale comunale ai livelli precedenti, lasciandosi alle spalle i macigni ereditati dalla sinistra».

Una manifestazione d'intenti, per adesso generica e senza date precise, ma che getta le basi di una volontà di riportare le tasse al livello precedente alla sentenza del "lodo Unareti gas".