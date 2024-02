Il centrodestra al PD: «Sul lodo reti gas un bel tacer non fu mai scritto»

Il centrodestra unito reagisce alle polemiche sollevate dal PD durante l'ultimo consiglio comunale svoltosi nella serata di lunedì 10 febbraio e lo fa con un duro comunicato che riportiamo integralmente.

«Ennesima (triste) manifestazione teatrale della sinistra cinisellese, tenutasi durante il consiglio comunale».

«Un desolante spettacolo che ha messo in luce l'assurdità di un gruppo politico incapace di coerenza interna, dimenticando i propri atti passati e incapace persino di distinguere numeri basilari o di comprendere le basi del bilancio pubblico».

«Dall’intervento di un consigliere su numeri e dati, incongruenti con gli stessi enunciati dal loro partito, a quello di non capire i fondi vincolati di bilancio, che hanno rivelato incapacità e ignoranza nella gestione del bilancio comunale, esprimendosi su un utilizzo assolutamente impraticabile per legge».

«La cosa non ci sconcerta, tant’è che oggi il risultato del loro operare ha portato proprio all’oggetto del contendere, il lodo sulle reti del gas».

«Si è evidenziata grande incapacità di contestualizzare correttamente documenti ufficiali, trasformandone le ipotesi ivi contenute in certezze acquisite».

«Vogliamo invitare la sinistra locale a riflettere seriamente sul proprio ruolo e a impegnarsi per rendere conto di una gestione non responsabile e non competente degli affari pubblici, anziché continuare con ridicole sceneggiate che danneggiano ulteriormente la loro reputazione».

«Dopo i danni causati, la città e i suoi cittadini, chiamati a risponderne, si meriterebbero un atteggiamento decisamente più rispettoso: un bel tacer non fu mai scritto».