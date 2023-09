Il centrodestra: «Il PD su Entangled non ha idee e la butta in caciara»

La coalizione di centrodestra formata dalla lista civica "Ghilardi Sindaco", Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia replica alla polemica sollevata dal PD e dalla lista civica "Cittadini Protagonisti Insieme" del progetto definitivo che interesserà la Crocetta di Cinisello Balsamo, «un quartiere che rinasce in maniera condivisa con il progetto Entangled per la riqualificazione e il rinnovamento urbano.

Qui sotto riportiamo il comunicato integrale della coalizione che governa Cinisello Balsamo:

«Apprendiamo dalla stampa che il Partito Democratico e la lista civica "Cittadini Protagonisti Insieme" ritengono “una farsa” il tavolo politico istituito per il primo grande progetto che può concretamente riqualificare e unire alla città il quartiere Crocetta».

«Ci pare che il PD, non avendo chiare idee riguardo a questo progetto, nel suo stile, abbia preferito reagire con polemiche, piuttosto che contribuire in modo costruttivo».

«Si trova evidentemente spiazzato dalla scelta, ivi compresa quella delle precedenti interlocuzioni con gli stakeholders territoriali, che sono iniziate fin da gennaio 2023, di cui forse non hanno contezza».

«Riteniamo che in politica sia fondamentale essere propositivi e partecipare attivamente alla discussione pubblica per il bene della nostra comunità».

«Tuttavia, sembra che il PD stia scegliendo una via diversa, optando per la critica anziché per la collaborazione».

«Ci rendiamo conto che sia impegnativo avere idee e più facile stare alla finestra, tanto più con una coalizione di maggioranza attiva, propositiva e concreta, che si pone come unico obiettivo il bene comune e lo sviluppo sostenibile della città, tutta, con particolare riferimento alle aree più fragili».

«Entangled ne è l’evidenza per il quartiere Crocetta. Un progetto da fare, pensato e condiviso da tempo con tutte le forze territoriali coinvolte».

«Speriamo che in futuro il PD possa ritrovare la volontà di lavorare insieme agli altri attori politici e alla società civile per il beneficio di tutti i cittadini, che si aspettano di vedere ciò su cui, attraverso le loro rappresentanze, hanno lavorato».

«Le pure polemiche politiche non portano “avanti” le soluzioni ai bisogni. È il fare che porta sviluppo».