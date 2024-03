Scritta "Stop genocidio, Palestina libera", condanna del centrodestra

I partiti della maggioranza di centrodestra a Cinisello Balsamo (lista civica "Ghilardi Sindaco", Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) prendono le distanze dalla scritta comparsa su un muro di una proprietà privata in via Frova (davanti al bar 20092) che recita la scritta "Stop al genocidio, Palestina libera", con raffigurante la bandiera della stessa.

Per i partiti di coalizione «questo messaggio è un chiaro riferimento alla situazione attuale di conflitto in Medio Oriente e al modo in cui gli occidentali vengono visti in alcuni casi come sostenitori di Israele e in altri della causa palestinese».

Il comunicato delle quattro forze poitiche prosegue così: «Indipendentemente dall’atto di inciviltà rappresentato dall’imbrattare un bene privato, riteniamo che sia sbagliato utilizzare questa forma di protesta per invocare la pace».

E prosegue: «Il nostro unico obiettivo è il conseguimento della pace in Medio Oriente, specialmente considerando l’attuale escalation dei conflitti».

Il comunicato continua: «Rifiutiamo l’idea che la guerra possa essere uno strumento per risolvere i conflitti umani; crediamo fermamente che il dialogo e la diplomazia siano le vere chiavi per promuovere relazioni cooperative e salutari tra i popoli».

Infine termina: «La pace è un obiettivo universale che non dovrebbe essere influenzato da schieramenti politici. Fino a quando non comprenderemo appieno questo concetto, sarà difficile realizzare un mondo privo di conflitti armati».