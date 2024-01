"Giorno della Memoria", centrosinistra unito con l'ANPI antifascista

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, La Città Giusta-Sinistra per Cinisello Balsamo, Cinisello Balsamo Civica, Partito Socialista e Cittadini Protagonisti Insieme aderiscono all’invito lanciato dall’ANPI cinisellese alle forze antifasciste della città in occasione del "Giorno della Memoria" e saranno presenti nel pomeriggio di sabato 27 gennaio per la deposizione dei fiori accanto alle sei "Pietre d’Inciampo" posate in ricordo di alcuni dei deportati di Cinisello Balsamo.

Così dalle forze del centrosinistra unite:

«Una decisione che nasce dalla consapevolezza che nel nostro Paese è in atto un tentativo di revisionismo storico da parte della destra che sminuisce le responsabilità del fascismo italiano rispetto alle deportazioni nei campi di sterminio e cerca di mettere sotto lo stesso piano coloro che per la libertà combatterono, i partigiani, e coloro che sostennero il regime e la Repubblica di Salò».

«Anche nella nostra città, questa strategia, seppure in forme più sottili, trova una sua declinazione. A Cinisello Balsamo, come anche in altri Comuni vicini, il "Giorno della Memoria" continua, infatti, a essere celebrato come una generica ricorrenza, senza alcun riferimento alla nostra storia locale e alle figure dei nostri deportati».

«Nel Nord Milano furono mandati nei campi di concentramento gli operai che aderirono agli scioperi del ’44, partigiani e militanti politici».

«Senza nulla togliere alle iniziative programmate, bisogna ricordarlo con forza perché questo è il nostro passato, sono le nostre radici».

«È grazie all’ANPI e a poche altre realtà che in questi anni la memoria locale è stata tenuta viva, a partire proprio da iniziative come la posa delle pietre d’inciampo in ricordo di alcuni deportati cinisellesi».

«Invitiamo quindi tutta la cittadinanza, a partire dai nostri iscritti e sostenitori, a partecipare attivamente all’omaggio al "Monumento al Deportato" che si terrà al Parco Nord sabato alle 10:30 e a seguire dalle 14:30 alle 17 alla posa dei fiori presso le "Pietre d’Inciampo" del nostro Comune».