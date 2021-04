Il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore Daniela Maggi all'interno del centro culturale il Pertini

Web radio/tv al Pertini, cercasi giovani per la redazione, al via i corsi di formazione

È partito il conto alla rovescia per l’allestimento della nuova web radio/tv che sarà dedicata ai giovani dai 15 ai 35 anni. In questi giorni apriranno le iscrizioni ai corsi di formazione per la gestione della redazione che troverà spazio al secondo piano del Pertini