/ Piazza Gramsci

Stretta anti-schiamazzi, distributori h24 chiusi per 4 ore di notte nel mese di agosto

Durante il mese di agosto, in via sperimentale, rimarranno chiusi, da mezzanotte alle 4 del mattino, i distributori automatici H24 di cibo e bevande collocati in piazza Gramsci, piazza Costa, via Cadorna, via Monte Santo e viale Romagna