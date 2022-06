/ Via Giuseppe Garibaldi

Torna l’isola pedonale del giovedì in via Garibaldi

Riparte l'iniziativa “Metti una sera in via Garibaldi” che prevede la chiusura al traffico di un tratto di via Garibaldi una volta a settimana, il giovedì sera, per consentire le aperture serali di attività e negozi di vicinato