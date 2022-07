Via Virgilio pericolosa, chiusa al traffico in direzione Est

L'amministrazione comunale fa alcune precisazione in merito alla chiusura al traffico di via Virgilio.

In particolar modo sottolinea che si tratta di un provvedimento a carattere sperimentale, precisa che tale scelta arriva dopo ripetute richieste da parte di cittadini residenti nella zona, che lamentavano la forte pericolosità dell'incrocio con via Risorgimento, anche a seguito dell'ultimo incidente, in ordine cronologico, avvenuto qualche settimana fa con l'investimento di una ciclista.

Sono stati, infatti, 7 i sinistri che si sono verificati negli ultimi 5 anni con conseguenze gravi per le persone coinvolte, numerose sono state anche le violazioni al codice della strada contestate dagli agenti di polizia locale (mancata precedenza all'intersezione, guida contromano, soste irregolari).

Nell'ultimo periodo, prima di assumere qualunque decisione, la stessa polizia locale ha effettuato diversi sopralluoghi in tre distinte fasce orarie, sia nelle ore di punta mattutina sia tardo pomeridiana, oltre che nei momenti di minor traffico, constatando che le maggiori criticità emerse sono principalmente legate al volume di traffico, eccessivo rispetto alle dimensioni della stessa via Virgilio.

Nel periodo di osservazione, con le scuole già chiuse, sono passati in media oltre 2000 veicoli al giorno, di cui almeno 1200 provenienti da nord.

Superflua, se non addirittura controproducente, l'installazione di un dissuasore di velocità, visto che è stato accertato che il problema principale non riguarda la velocità con la quale i veicoli impegnano il primo tratto di via Virgilio, ma la ristrettezza della via stessa.

Non essendo stato possibile individuare da parte dei responsabili della polizia locale soluzioni alternative valide, si è valutata la chiusura al traffico in direzione est, con l'impegno di tenere monitorata la situazione ed eventualmente riconsiderarla nel caso di accertate ripercussioni negative sul traffico e sulla viabilità delle altre direttrici di attraversamento ovest/est presenti in quella parte di città.