Stop agli assembramenti, chiusa al pubblico con un'ordinanza l’area circostante Il Pertini

A distanza di poche ore dalla pubblicazione dell’ordinanza regionale che ha portato la Lombardia in zona arancione rafforzato e dopo un intenso weekend trascorso dagli uomini della polizia locale di Cinisello Balsamo a informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle disposizioni introdotte, l’amministrazione comunale ha stabilito di introdurre ulteriori misure di contenimento per evitare che si verifichino assembramenti nei punti più critici della città.

Da inizio settimana è entrata infatti in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco Giacomo Ghilardi che prevede la chiusura al pubblico dello spazio circostante il centro culturale il Pertini, compreso l’accesso a vicolo Stretto, tutti i giorni, dalle ore 16.30 alle 22.

Una stretta prevista dalla normativa che i primi cittadini possono applicare per limitare i contagi. E i numeri a Cinisello Balsamo non sono positivi visto che i contagiati sono cresciuti di 100 unità in 3 giorni, passando dai 294 casi del 5 marzo ai 395 di lunedì 8 marzo.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore alla sicurezza e polizia locale Bernardo Aiello spiegano la misura: «Durante il fine settimana, complice anche il bel tempo, si sono verificati alcuni assembramenti nei parchi e in alcune aree della città dove le forze dell’ordine sono prontamente intervenute per far comprendere la necessità di rispettare le restrizioni».

Poi proseguono: «Anche alla luce dei numeri dei contagi, per salvaguardare la sicurezza di tutti e prevenire la diffusione del virus che corre ancora veloce, oggi abbiamo deciso di fare ricorso all’ordinanza per intervenire nei punti più critici che sappiamo essere abitualmente più frequentati».