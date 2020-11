Si apre stasera il ciclo di incontri dedicati alla famiglia e alla pandemia, ore 21 in streaming

Un nuovo ciclo di incontri ("Famiglia a comunità: Testimonianze dal quotidiano") dedicati alle famiglie e alla pandemia, che ha alterato gli equilibri, le abitudini, in tanti casi anche i ruoli e le funzioni nel sistema familiare. La famiglia deve confrontarsi ogni giorno con questo "nemico" riorganizzare i tempi e i modi del vivere quotidiano.

Tre le serate rivolte alle famiglie di Cinisello Balsamo finalizzate alla condivisione di esperienze familiari ed educative significative. Sarà l’opportunità per incontrare, attraverso la testimonianza, esperienze di famiglie "normali" nel confronto con la realtà e scoprirne, pur nella drammaticità di circostanze inaspettate, un'ultima positività per la loro vita.

L'assessore alla centralità della persona Riccardo Visentin spiega: «Le famiglie sono state, e sono, il punto di forza e una preziosa risorsa per la nostra società. Il Coronavirus non riguarda solo la salute, ma anche il lavoro, le relazioni sociali e familiari, ha stravolto le nostre vite».

Visentin prosegue: «Dobbiamo però pensare che quanto sta accadendo ha in sé un potenziale: distrugge per ricreare qualcosa di nuovo. Dobbiamo usare le nostre risorse, individuali e familiari, per ritrovare un equilibrio familiare migliore e relazioni più sane e vere tra le persone».

Gli incontri saranno organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la fondazione Ema Pesciolino Rosso, l’ASP Mazzini e Il Forum delle Associazioni Familiari.

Il primo, dal titolo “…e adesso viene il bello”, si terrà martedì 17 novembre alle ore 21 in diretta streaming sul canale YouTube YouCiniselloBalsamo e sul sito www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.

A seguire “Ciao prof. ti scrivo dalla quarantena”, il 24 novembre sempre alle 21, ultimo appuntamento il 10 dicembre con “Lasciami volare”, stessa ora.