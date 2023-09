Cini’s Got Talent, il 9 settembre in piazza Gramsci lo show per artisti

Appuntamento sabato 9 settembre, alle ore 20.30 in piazza Gramsci con il palco e gli artisti selezionati per Cini’s Got Talent, il grande show talent per cantanti, musicisti, comici, attori, attrici, performer, solisti o in gruppo, realizzato da Pro Loco Cinisello Balsamo in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo.

La selezione dei partecipanti, residenti in tutta Italia e di qualsiasi età, si è conclusa nel mese di luglio con la scelta dei migliori video inviati con le performance degli artisti, e valutati poi dalla giuria, popolare e artistica.

Dopo nove mesi di intenso lavoro si è giunti ai dettagli finali e Cini’s Got Talent si preannuncia come un grande show, anche grazie al cast selezionato dalla direzione artistica che promette di regalare molte emozioni.

Ad aprire la serata del 9 settembre, un pre-show, alle ore 19, con l'animazione e i gadget di Radio LatteMiele, media partner dell’evento che sta diffondendo, sulle sue frequenze radiofoniche, gli spot promozionali.

Sul palco, tra i nomi noti nel panorama artistico giovanile, ci sarà, in qualità di special guest, la ballerina Maddalena Svevi, una delle protagoniste dell'ultima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Non mancheranno poi gli interventi dei membri della giuria tecnica qualificata presieduta da Alex Pierro, presidente di Agimp (Associazione giornalisti e critici italiani del linguaggio della musica popolare), Monica Landro, giornalista e discografica; Fabio Ranfi, direttore di Milano AllNews; Alessandro Zitelli, musicista e produttore; Andrea D'Agostino, speaker radiofonico di Radio LatteMiele e Samara Shams Eldin, direttore artistico presso Zoo Club Dance Entertainment.

Alla conduzione due giovani professionisti di Cinisello Balsamo: Matteo Zorloni, conduttore tv dello sport e Sarah Irene Bodini, attrice protagonista del cortometraggio contro la violenza sulle donne del Comune di Cinisello Balsamo.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Uniabita, Cesarano Ciro srl e Zoo Club in qualità di main partner, Fondazione Mazzini come academy partner; Odissea 21 food & beverage crew partner; Xlr technical partner; Borella fiori, da Giacomo trattoria, Pan di Viola, il Caffè della Piazza, Pizzeria Vesuvio, Just bakery, Pescheria Garofalo e Just cafè come exclusive local partner.

Al termine della serata la premiazione dei vincitori alla presenza anche del sindaco Giacomo Ghilardi e del vice sindaco con delega al marketing territoriale ed Eventi, Giuseppe Berlino.

Giuseppe Berlino spiega: «Cini’s Got Talent è il primo evento di piazza in settembre a Cinisello Balsamo dedicato al talento artistico. Un’iniziativa in cui, come amministrazione, crediamo molto, come valorizzazione dell’estro e delle capacità personali di cui vogliamo incentivare la cura e l’espressione».

Infine conclude: «La serata è resa possibile grazie alla disponibilità di diverse realtà del territorio, prima fra tutte la pro Loco di Cinisello Balsamo, che l’ha ideata. In bocca al lupo quindi ai partecipanti e un augurio a tutti di buon divertimento».