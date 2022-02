Cinisello Balsamo Civica, quasi 10 anni di attivismo di centrosinistra

"Cinisello Balsamo Civica", la lista civica di centrosinistra di Cinisello Balsamo, affronta il 2022 come un anno di conferma e rilancio del proprio lavoro dentro e fuori dal consiglio comunale come forza di opposizione alla giunta Ghilardi e fa un bilancio del proprio operato.

Così si racconta la civica: «Siamo una realtà civica che da quasi dieci anni continua a portare un contributo concreto nel dialogo politico della nostra comunità. L'esperimento a cui abbiamo dato vita è un vero laboratorio di cittadinanza attiva nel mondo della politica, dove ogni componente rappresenta parte della società civile o del terzo settore locale».

Il comunicato prosegue: «È grazie a questa forza che possiamo costruire insieme una visione della città che risponda concretamente ai bisogni della collettività, confrontandoci e cambiando punti di vista per aprirci alle diverse istanze. Vogliamo pensare al bene comune concentrando il nostro operato nel sociale, che porta con sé tematiche dell’innovazione e della sostenibilità, puntando sui giovani e generando valore grazie al forte tessuto cittadino».

E aggiunge: «In consiglio comunale ci collochiamo nella coalizione del centrosinistra e siamo rimasti l’unica rappresentanza civica tra quelle che si sono presentate alle elezioni locali del 2018: abbiamo portato avanti le nostre idee per Cinisello Balsamo con coerenza e senza trasformismi. Dall’operato di governo dell’assessora Gianfranca Duca all’attuale ruolo di forza di minoranza con Massimo Ciliberto, siamo cresciuti e abbiamo portato il nostro contributo su progetti importanti quali, ad esempio, il tavolo povertà, il centro antiviolenza, la gestione di Ipis, le nuove ciclabili, il plastic free, fino agli impegni per il mondo della scuola e la battaglia sui diritti delle donne».

Mirco Pala, coordinatore della lista, spiega: «Credo che il duro lavoro di questi anni stia dando frutto. Anche se a volte abbiamo commesso degli errori, li abbiamo sempre affrontati e siamo stati capaci di credere in un progetto che si mette in dialogo con la cittadinanza e le realtà associative che la compongono. Il Covid ci ha messo a dura prova e, soprattutto ora, vogliamo continuare a essere costruttori di idee e del futuro della nostra città».

Il comunicato continua: «E’ da tre anni che stiamo ricostruendo ed elaborando una nuova visione, condivisa e dibattuta con tutta la nostra città: vogliamo aprirci ad un rapporto con la cittadinanza che sia basato sui valori che da sempre ci contraddistinguono».

Massimo Ciliberto, l’attuale capogruppo al consiglio comunale, analizza: «Il sindaco Ghilardi, la sua giunta e la sua maggioranza non hanno proposto nessun futuro per Cinisello Balsamo. Siamo convinti che questa città sia la porta di Città Metropolitana, una realtà aperta, accogliente e viva come ci insegna la storia della nostra comunità. Basta promesse, basta solo presenzialismo effimero e slogan vuoti: serve lavorare per dare una prospettiva e mettere in atto cambiamenti a livello sociale, culturale, ambientale pensando a noi e ai giovani».

Mirco Pala conclude: «Siamo consci di essere una realtà forte che continua a battersi per ciò in cui crede. Continuiamo a percorrere una strada che siamo convinti possa aggregare diverse istanze in campo sociale nella realtà cittadina e vogliamo contribuire al miglioramento del bene comune tentando di dare voce a coloro che non vengono ascoltati».