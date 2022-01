Cinisello Balsamo Civica incalza la giunta su plastic-free e fondi PNRR

La lista di centrosinistra "Cinisello Balsamo Civica" sprona la giunta Ghilardi sul tema plastic-free e la attacca sulle risorse del PNRR.

Sul primo tema il punto di vista della civica è chiaro: «E' entrata in vigore, anche in Italia, la direttiva europea SUP (Single Use Plastics) che si pone come obiettivo quello di ridurre l'uso della plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile».

«Nel 2019 abbiamo portato in consiglio comunale un atto per chiedere l'impegno di far diventare Cinisello Balsamo Plastic Free che approvato da tutte le forze politiche. Questo documento suggerisce di seguire le direttive nazionali ed europee che interessano più campi anticipando l'obbligatorietà delle molte azioni virtuose».

«E' ora di affrontare questo tema, anche in "epoca Covid". Uno degli insegnamenti del lockdown è quello di farci rivedere ovunque la bellezza del nostro pianeta e per questo dobbiamo essere all'altezza della transizione ecologica, una sfida che non possiamo perdere».

Sul secondo tema l'attacco è diretto: «Il sindaco Ghilardi polemizza con il governo per le risorse del PNRR (di cui il suo partito fa parte) lamentandosi di essere penalizzato rispetto ai Comuni del sud Italia».

«Non capiamo queste posizioni in quanto ad oggi non ci risulti che l'amministrazione abbia mai provato ad attingere a queste risorse».

«Proprio lo scorso novembre in consiglio comunale abbiamo votato all'unanimità l'accordo di collaborazione con Città Metropolitana per la gestione delle risorse del PNRR. Quindi qual'è il problema? Non ha idee da presentare?».

«Continuiamo a ribadire che questa amministrazione leghista non abbia una visione chiara del futuro della nostra città dimostrando di non essere all'altezza della sfida che ci si pone davanti: è ora di dire basta agli annunci».