Furti nelle scuole, Cinisello Civica: «Basta slogan, serve investire»

La lista civica "Cinisello Balsamo Civica" da una parte prende atto dei vari furti nelle scuole che stanno funestando la citta di Cinisello Balsamo, dall'altra chiede alla giunta di centrodestra di cambiare marcia, investendo nell'edilizia scolastica.

«I plessi scolatici cittadini della Parco dei Fiori, della Marconi, della Zandonai e dalla Paisiello sono stati oggetto di atti vandalici. Ben cinque incursioni da parte di ignoti che sono entrati rubando e danneggiando gli arredi».

«Siamo davvero dispiaciuti ed esprimiamo solidarietà ai dirigenti e ai dipendenti scolastici, agli studenti e alle studentesse e alle loro famiglie».

«Questi attacchi prendono di mira il valore della cultura e dell'istruzione e soprattutto del nostro futuro, rappresentato dalle ragazze e dai ragazzi che li frequentano».

«La risposta delle istituzioni deve essere chiara e non fermarsi agli slogan: come forza di minoranza siamo consapevoli che bisogna affrontare le difficoltà dando risposte articolate per questo richiediamo che ci sia molta più attenzione da parte della amministrazione Ghilardi, la quale rivendica a parole un cambiamento radicale sotto questo aspetto».

«La necessità di investire nell'edilizia scolastica mettendo risorse, come quelle del ecobonus oppure del PRNN, e quella di una risposta sociale che metta al centro le scuole anche come presidio del territorio devono essere nell'agenda politica locale, visto anche gli sforzi del governo Draghi che vanno in questo senso».

«Basta risposte semplici: chiediamo al sindaco Ghilardi e alla sua giunta che vengano messe in campo soluzioni che abbiano una visione complessiva sulla scuola».

«A Cinisello Balsamo, il mondo dell'educazione ha sempre innovato, anche in tempo di emergenza sanitaria: non possiamo e dobbiamo abbandonare la scuola come in questo momento chi governa la città sta facendo con piccole iniziative e frammentando gli sforzi».