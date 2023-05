/ Via XXV Aprile

"Cinisello Balsamo Civica" dopo le elezioni riparte con nuove sinergie

La lista civica di centrosinistra non ha raggiunto il traguardo di voti necessari per entrare con almeno un consigliere comunale nel parlamentino di Cinisello Balsamo, ma non getta la spugna: «C'è voglia di ripartire, daremo spazio a nuove idee e sinergie»