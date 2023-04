Elezioni comunali Cinisello 2023: tutte le liste e tutti i candidati

Sarà sfida a cinque per la poltrona di sindaco di Cinisello Balsamo alle prossime elezioni di maggio (14 e 15 maggio). Il primo cittadino uscente Giacomo Ghilardi ha ufficializzato la sua ricandidatura. Lo sfidante naturale, il centrosinistra unito al MoVimento 5 Stelle, ha scelto in Luca Ghezzi la figura di riferimento. Per il Terzo Polo si è candidata Giuseppina Gentile, mentre la lista civica "La Nostra Città" propone il nome di Roberto Mastromatteo. "Svegliati Italia", assieme al partito di Gianluigi Paragone, candida Sergio Agrello.

GIACOMO GHILARDI

Lega

Fratelli d'Italia

Forza Italia

Ghilardi Sindaco (lista civica)

UDC

Democrazia Cristiana

Noi di Centro/Mastella

Noi con Cinisello Balsamo



LUCA GHEZZI

Partito Democratico

MoVimento 5 Stelle

Alleanza Verdi Sinistra

Cinisello Balsamo Civica

La Città Giusta - Sinistra per Cinisello Balsamo

PSI



GIUSEPPINA GENTILE

Terzo Polo

ROBERTO MASTROMATTEO

La Nostra Città

SERGIO AGRELLO

Svegliati Italia