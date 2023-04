Cinisummer, sport e intrattenimento estivi per bambini e ragazzi

Torna Cinisummer, edizione 2023, con la sua programmazione di attività estive per bambini e ragazzi, durante il periodo di chiusura delle scuole.

L’iniziativa negli anni si è arricchita per incontrare sempre più i gusti di tutti, le esigenze delle famiglie e delle diverse fasce di età.

L’intera offerta di Cinisummer sarà presentata nel corso di un incontro pubblico mercoledì 19 aprile, dalle ore 17.30, in Villa Ghirlanda.

Le attività per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni (ultimo anno della scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) partiranno il 12 giugno e termineranno il 7 settembre.

Una formula che vede l'amministrazione comunale nel ruolo di coordinamento tra le proposte delle diverse associazioni culturali, sociali, sportive, gli enti no profit e gli oratori presenti sul territorio.

Si tratta di un’offerta dal carattere inclusivo con idoneo servizio di supporto educativo alle famiglie con bambini e ragazzi diversamente abili.

Per le attività ludico-ricreative si conferma il coinvolgimento di ASD Rugby Nord Milano Multisport, ASD ITKSKATING e ASA-Associazione Sportiva Dilettantistica. Dalla Cooperativa sociale Arcipelago un servizio ricreativo con progettualità diversificate per le diverse età e per favorire l'inclusione di bambini/ragazzi con bisogni educativi speciali.

Ai bambini da 3 a 6 anni si rivolge Cinisummer kids con attività a cura della Cooperativa Duepuntiacapo dal 3 luglio al 31 agosto presso le scuole dell’infanzia Rodari e Giovanni XXIII La partecipazione alle attività prevede il pagamento di 79 euro a settimana per la frequenza a tempo pieno, mentre solo per la fascia di età 5/14 anni è prevista anche una soluzione part-time per € 40,00 a settimana.

Il costo comprende la frequenza al centro estivo e, per coloro che frequenteranno il tempo pieno, anche il pasto che verrà fornito dal medesimo gestore che durante l’anno offre il servizio di ristorazione scolastica.

Le iscrizioni, così come i pagamenti, si effettueranno direttamente presso la sede messa a disposizione dal centro nei giorni ed orari indicati da ciascun gestore.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito del Comune nella sezione Servizi per minori - Aggregazione. Per le attività aggregative estive promosse dagli oratori cittadini saranno adottati specifici accordi.