Voto unanime per la cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto"

Nell'ultimo consiglio comunale di Cinisello Balsamo di inizio ottobre ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto"

L’odg presentato dal consigliere Angelo Antonio Di Lauro, ha ripreso il suggerimento dell’associazione Medaglie D’Oro d’Italia, la quale ha invitato l’ANCI a sostenere l’iniziativa, facendosi promotore nel riconoscere e ricordare il sacrificio di tanti italiani che hanno dovuto subire la guerra e con onore hanno difeso la Patria donando la propria vita.

La storia ricorda che il 4 agosto del 1921 all’unanimità il parlamento vota la legge sulla sepoltura di un soldato ignoto nell’luogo più rappresentativo dello Stato Italiano al centro dell’Altare della Patria in Roma, dove, la triestina Maria Bergamas, madre di un soldato disperso in guerra, sceglie tra undici salme quella del “Milite Ignoto”, che partendo per Roma arriva a destinazione il 2 novembre e sarà inumata il giorno 4 novembre anniversario della vittoria della Grande Guerra, ma con un sacrificio di oltre 650.000 militari italiani morti.

L’omaggio simbolico di onorare il sacrificio e gli eroismi della collettività nazionale, legiferata dal parlamento con la legge 1075 del 11/08/21921, nel rendere omaggio alla forza, al valore e alla tenacia, sono stati espressione del consiglio comunale di Cinisello Balsamo nell’onorare, con voto unanime, il documento di “Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto” al fine di riconoscere anche nella nostra città “quel caduto” simbolo al quale ognuno di noi si identifica in una persona a lui cara, un familiare, un amico, un semplice eroe che ha donato la sua vita anche per tutta la nostra comunità.

Il consiglio ha impegnato sindaco e giunta a “Conferire la Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto” e a stanziare un’adeguata somma per la realizzazione del monumento in città, in modo che a memoria si possa sempre ricordare, anche alle giovani e future generazioni, il significato del sacrifico della vita umana che è unica e preziosa.

Il consiglio ha chiesto, con decorrenza dal prossimo 4 novembre, di renderle solennità nelle manifestazioni che la città di Cinisello Balsamo dedica alla festa delle forze armate.

Proprio Di Lauro ci tiene a sottolineare: «Un grazie va a tutto il consiglio comunale per la disponibilità e attenzione sull’argomento, ma ringrazio la giunta nelle dichiarazioni fatte dal sindaco Giacomo Ghilardi a favore del documento che è un omaggio alla vita, a memoria del passato e a donare alla città un monumento simbolo della Patria e dell’Italia tutta, nel condannare l’orrore di ogni guerra».