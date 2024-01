UnaReti gas, la civica "Ghilardi Sindaco": «I nodi vengono al pettine»

La lista civica "Ghilardi Sindaco", la forza politica che più ha totalizzato nel centrodestra nelle scorse elezioni comunali cittadine, analizza il caso dei 20 milioni di euro che il Comune deve versare per UnaReti gas e lo fa non risparmiando delle stilettate al Partito Democratico che con un comunicato ha replicato alle parole di sindaco e giunta.

«Recente la notizia che scuote la nostra città. Ancora una volta l’attuale amministrazione si trova a dover onorare un debito (20,4 milioni di euro) ereditato dal passato».

«Questo è solo il più recente, in passato altre risorse sono state destinate alla vicenda “Caronte” (circa 6 milioni di euro)».

«Il PD locale e i loro consiglieri hanno il coraggio di definire “il lodo reti gas” come “inutili polemiche strumentali”. E’ evidente che manchi completamente consapevolezza di quanto accaduto e non se ne percepisca la portata, anche da chi allora sedeva tra i banchi».

«Dov’era l’assessore al bilancio? Quali azioni sono state messe in atto per far fronte a questa situazione? L’attuale amministrazione ha acquisito le reti gas e onorato le spese che l’operazione comporta ma non solo, è riuscita ad accantonare in soli 6 anni più di quanto non sia stato fatto nei precedenti 25».

«E’ questo che distingue il buon padre di famiglia da chi compie scelte senza alcuna consapevolezza e senso di responsabilità».