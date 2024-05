Torna la "week" del volontariato, del civismo e della cittadinanza attiva

"Civil Week", settimana del volontariato, civismo, cittadinanza attiva arriva anche quest’anno a Cinisello Balsamo dal 9 al 16 maggio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Milano, "Forum del Terzo Settore", Corriere della Sera "Buone Notizie", in collaborazione con il centro servizi volontariato, con il sostegno di fondazioni di comunità e il patrocinio di Regione Lombardia, Città Metropolitana e una quindicina di Comuni tra cui Cinisello Balsamo.

"Civil Week" si propone di raccontare il senso civico dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni, delle aziende e di tutti quelli che partecipano alla costruzione del bene comune oltre a promuovere attività e iniziative che le molteplici organizzazioni del volontariato cittadino svolgono giorno dopo giorno col fine di impegnarsi per costruire una comunità più coesa, inclusiva, accogliente e attenta ai bisogni dei più fragili attraverso iniziative diffuse sul territorio.

Filo conduttore di questa edizione 2024 è “La Costituzione siamo noi” con un focus particolare sull’articolo 118 u.c. che interessa in prima persona la cittadinanza attiva, i volontari, gli enti del terzo settore insieme a tutti coloro che agiscono individualmente o in gruppo per il benessere delle comunità.

Ogni iniziativa infatti sarà preceduta dalla lettura dell’articolo della Costituzione che l’ha ispirata. Un modo per le diverse organizzazioni partecipanti di mostrare chi sono e di cosa si occupano favorendo l’incontro con cittadini interessati o incuriositi ad una reciproca conoscenza.

Il programma completo della "Civil Week" con i riferimenti al volontariato cittadino si trova sul sito comunale, nella sezione "#FaiBene!", con un veloce questionario che conoscere le realtà aderenti e le attività proposte e con la ricerca dei volontari.