"La Città Giusta" con Ghezzi sindaco: «Casa, lavoro e giustizia sociale»

"La Città Giusta - Sinistra per Cinisello Balsamo" nelle scorse settimane ha ufficializzato la propria adesione alla coalizione di centrosinistra che a Cinisello Balsamo sfiderà il sindaco uscente alle prossime elezioni comunali.

La lista di sinistra ha stretto quindi un'alleanza con Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, lista civica "Cinisello Balsamo Civica", PSI e Alleanza Verdi Sinistra Italiana.

Qui di sotto il comunicato che certifica questa alleanza elettorale:

«Cinisello Balsamo è una città con una lunga tradizione fatta di accoglienza, lavoro, e inclusione sociale. Una storia che ci rende orgogliosi di fare parte di questa comunità».

«Partendo da questo patrimonio collettivo, circa sei anni fa abbiamo iniziato un percorso aperto e plurale, animati dalla volontà di trasformare il disagio, la critica e anche la rabbia delle persone in proposte serie, concrete e realizzabili per il futuro della nostra città».

«Un percorso che si è consolidato in occasione delle elezioni del 2018 con la nascita de “La Città Giusta – Sinistra per Cinisello Balsamo” e che, come il tempo ha avuto modo di dimostrare, non si puo’ ridurre alla “semplice” unione di singole forze politiche della sinistra cittadina».

«Lungo il cammino infatti, denso di confronti e assemblee pubbliche, abbiamo immaginato e progettato la nostra idea di città giusta. Una città che metta al centro il diritto all’abitare, a un lavoro dignitoso e che tenda a una sempre maggiore giustizia sociale».

«Ora vogliamo contribuire a realizzarla sulle fondamenta che la storia di Cinisello Balsamo ci consegna».

«Sulla base delle nostre proposte programmatiche abbiamo aperto un confronto con il candidato a sindaco di Cinisello Balsamo Luca Ghezzi il quale, dopo una seria e attenta valutazione, le ha assunte come parte integrante del programma di mandato per i prossimi 5 anni».

«Preso atto di questa importante condivisione la lista “La Città Giusta – Sinistra per Cinisello Balsamo” ha deciso di appoggiare la candidatura di Luca Ghezzi a sindaco di Cinisello Balsamo alle elezioni amministrative del 2023».