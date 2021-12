Ore di coda al drive-through del Bassini per un tampone

Il servizio drive-through dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo è messo sempre più sotto pressione dal numero enorme di persone che si recano ad effettuare il tampone.

Si è arrivati anche a tre ore di attesa in fila per effettuare il tampone, questo a danno anche della circolazione dell'area visto che la coda è arrivata addirittura a bloccare via Gorky con la polizia locale che è dovuta intervenire per sistemare le cose.

Il giorno della vigilia si è arrivati a ben 700 tamponi giornalieri con le persone che si riversano al Bassini dopo non aver trovato posto tramite il servizio prenotazione nelle farmacie comunali.

Visto che il numero dei casi è in aumento non è da escludere che si arrivi ad aprire un nuovo punto tamponi lontano dal Bassini per dare respiro alla struttura ospedaliera.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta sulle pagine de il Giorno: «Abbiamo già chiesto ad Ats di prevedere l'apertura di altri centri vista la grandissima pressione sulle farmacie, comunali e private, e sul polo di via Terenghi».

Poi termina: «Bisogna continuare con la campagna vaccinale, ma è fondamentale rafforzare questo servizio che consente di fare prevenzione».