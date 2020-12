Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Il Comune dona ai commercianti della città le colonnine per la sanificazione delle mani

Le colonnine, realizzate in circa 700 esemplari, saranno consegnate con una confezione di gel sanificante. Ghilardi e Berlino: «Garantire la sanificazione delle mani all'ingresso in un negozio è il primo passo per tutelare l'attività di chi vende e di chi compra»