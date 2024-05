Il "Comitato Genitori" replica: «Chi si nasconde dietro a un…gessetto?»

Il "Comitato Genitori" ha diffuso un comunicato stampa dopo le polemiche politiche (le accuse delle forze di maggioranza e le foto ironiche del Partito Democratico) scaturite dalle scritte incresciose nei confronti del sindaco Giacomo Ghilardi nell'area in cui si è svolta la manifestazione di protesta sui rincari dei centri estivi a Cinisello Balsamo.

«Oggi, a distanza di ben cinque giorni dal sit-in di bambini e genitori sotto al Comune di Cinisello Balsamo, leggiamo che nella stessa area sono comparse delle scritte offensive nei confronti del sindaco».

«Ovviamente ci dissociamo dal contenuto di queste ultime che non rappresentano assolutamente lo stile, i modi e i toni sempre pacifici della nostra protesta».

«Altresì ci chiediamo chi possa avere interesse a strumentalizzarci proprio quando stiamo dicendo a voce alta che le vittime delle scelte della giunta sono i bambini e le famiglie che fruiscono dei centri estivi».

«Come "Comitati Genitori "delle scuole firmatarie, eletti dai genitori e quindi pienamente rappresentativi, rigettiamo qualsiasi tentativo di delegittimarci da parte dei partiti di maggioranza e di relegare la nostra protesta a una strumentalizzazione della minoranza».

«Siamo teste pensanti, abbiamo spirito critico e non condividiamo le scelte operate dal Comune sui mancati finanziamenti ai centri estivi».

«Siamo scesi in piazza sabato 11 maggio per esercitare il nostro diritto a manifestare contro un provvedimento dell'amministrazione di Cinisello Balsamo che riteniamo iniquo, un provvedimento che penalizza le famiglie, con un rincaro fino a 51 euro a settimana in più per bambino».

«Questo aumento, moltiplicato per le numerose settimane in cui i genitori avranno necessità di accedere a questo servizio, di fatto impedirà a moltissimi di iscrivere i propri figli ai centri estivi».

«Nessun esponente dell'amministrazione comunale si è presentato sabato al sit-in per rendere conto di questa stangata, che va a colpire i più piccoli e le famiglie in difficoltà».

«Al contrario, come "Comitato Genitori" veniamo attaccati dai partiti di maggioranza del consiglio comunale».

«Questi politici non sono per nulla turbati dal fatto che molti bambini saranno esclusi dai centri estivi a causa dell'aumento dei prezzi, invece paiono assai preoccupati dai bambini presenti durante la manifestazione».

«Non vorremmo che l'amministrazione comunale si nascondesse dietro al comunicato dei partiti politici per non dare risposte ai genitori».

«Nel caso non sia così, invitiamo il Comune a dissociarsi dal comunicato politico della maggioranza, che riteniamo aggressivo nella forma e offensivo nel contenuto».

«Come è sempre stato finora, restiamo disponibili al confronto e al dialogo con l'amministrazione perché siamo tuttora convinti che ci sia ancora margine per trovare delle soluzioni condivise».