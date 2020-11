Violenza sulle donne, le commercianti di via Mariani con la scatola delle parole gentili

L'idea delle commercianti di via Mariani a Cinisello Balsamo: una scatola delle parole gentili per rispondere con la gentilezza alla violenza sulle donne.

La creatività è donna si potrebbe dire e il commercio di via Mariani pure. Un binomio ben espresso nell'iniziativa che le commercianti di vicinato del quartiere di Balsamo hanno ideato per celebrare la "Giornata Internazionale contro la violenza alle donne".

Le titolari della lavanderia, del centro estetico, del caf per il disbrigo pratiche, del bar, della parrucchiera e dell'asilo nido hanno realizzato una scatola rossa dove non solo le loro clienti, ma tutti i cittadini possono lasciare i messaggi più poetici e le parole gentili da dedicare alle donne, in questa giornata speciale.

Un’iniziativa che contrasta la violenza sulle donne, fisica e verbale, di cui oggi ricorre la giornata di denuncia, e che vuole essere un contributo insolito per tenere desta l'attenzione su un dramma purtroppo sempre tristemente attuale.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Un’idea originale e lodevole, nata da donne, mamme e lavoratrici che, con forza, impegno e determinazione, affrontano le difficoltà quotidiane dell’essere imprenditrici oggi. Un esempio di come trasformare nel “rosa” della dolcezza ed eleganza femminile, il “rosso” della violenza».

Proprio Ghilardi nella mattinata di mercoledì 25 novembre è passato a fare una visita e un saluto e ha inaugurato l'iniziativa mettendo il primo messaggio nella scatola.

L'invito è rivolto a tutti i cittadini. Si può contribuire fino a sabato 28 novembre ad arricchire la scatola con un pensiero gentile, un racconto, una poesia per affermare l'importanza e il rispetto per le donne, portatrici di valori profondi, di originalità, di creatività, nonché di bellezza.

Tutti i messaggi verranno poi pubblicati sul web e sui canali ufficiali del Comune.