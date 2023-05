I seggi del nuovo consiglio comunale, 8 consiglieri per la civica di Ghilardi

In attesa della formazione della nuova giunta di Cinisello Balsamo, in via di definizione dopo i risultati delle elezioni comunali, intanto si possono osservare i numeri di quello che sarà il nuovo parlamentino locale.

I seggi assegnati alla maggioranza vede 1 posto per il sindaco riconfermato Giacomo Ghilardi e una foltissima pattuglia (ben 8 consiglieri comunali) della sua lista civica "Ghilardi Sindaco". Fratelli d'Italia porta in consiglio quattro consiglieri, 2 saranno quelli leghisti e 1 per Forza Italia.

Si attendono però le nomine degli assessori per capire anche i rispettivi nomi ufficiali dei consiglieri comunali.

Le opposizioni vedono invece Luca Ghezzi, sette consiglieri comunali per il Partito Democratico e 1 per la lista civica "Ghezzi Sindaco".

Stando ai numeri, i consiglieri del PD, a meno di rinunce, che dovrebbero entrare nel parlamentino cinisellese sono Marco Tarantola, Mariarita Morabito, Alberto Galli, Sara Scebba, Paola Gobbi, Alberto Amariti e Sabrina Gatto.

Per la lista civica "Ghezzi Sindaco" dovrebbe entrare in consiglio comunale Mario Pregnolato.