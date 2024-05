Antenna abusiva in viale Fulvio Testi, il Comune spiega quanto è stato fatto

Non si lascia attendere la replica da parte dell'amministrazione comunale dopo il presidio di protesta di alcuni abitanti in viale Fulvio Testi 176 relativamente alla presenza di un maxi traliccio abusivo e dopo la richiesta di chiarimenti da parte di Sinistra Italiana ed Europa Verde.

Dal Comune arrivano alcune precisazioni:

«ll maxi traliccio posizionato sul tetto del palazzo al civico 176 di viale Fulvio Testi è presente da decenni, il cui posizionamento ha consentito allo stesso condominio di percepire risorse economiche».

«Il Comune di Cinisello Balsamo, in primis, ha espresso formalmente diniego al permesso di costruzione in sanatoria per la società RF Com, in relazione alla mancanza del titolo di proprietà e di autorizzazione del condominio, che nell’aprile del 2022 ha deciso la rescissione del contratto».

«A seguito di impugnazione al Tar, quest’ultimo ha sentenziato che il Comune deve verificare la pratica anche senza l’autorizzazione del condominio».

«Di conseguenza verrà valutato giuridicamente se il permesso di costruzione in sanatoria è rilasciabile o meno».

«Ciò nonostante il Comune ha emesso una ordinanza di messa in sicurezza del traliccio indirizzata sia al condominio sia alla società, data la presenza di diversi contenziosi».

«Ordinanza che è stata appellata, anche e in particolare dallo stesso condominio. L’amministrazione comunale ha posto in essere tutte le azioni limitatamente alle proprie competenze».

«Proprietà e società, a diverso titolo, di fatto, risultano detentori e comunque titolari in merito alla situazione in atto».