Cinisello 1ª in graduatoria nel bando regionale, 15 milioni per una riqualificazione sostenibile

La bella notizia è arrivata lo scorso venerdì con la pubblicazione da parte di Regione Lombardia della graduatoria per i bandi di rigenerazione urbana destinati alle grandi città, quelle sopra i 50mila abitanti o capoluoghi di provincia.

Cinisello Balsamo è prima su diciassette città lombarde che hanno partecipato, di cui undici capoluoghi. Il bando potrà far ottenere alle singole città un massimo di 15 milioni di euro a fronte di un progetto strategico di sviluppo su aree urbane.

Un grande risultato per Cinisello Balsamo, in testa alla classifica, che dà la certezza di ottenere i fondi nella fase successiva, dedicata alla progettazione e realizzazione vera e propria dell’opera.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta: «Un risultato vincente che premia idee chiare, capacità di visione e programmazione, frutto anche della grande competenza e professionalità delle risorse interne all’amministrazione comunale».

Il Comune ha partecipato con un piano ambizioso che rilancia la stagione della riqualificazione urbana in una chiave nuova e più sostenibile. Il perimetro urbano interessato riguarda aree nei quartieri Crocetta e Balsamo, già coinvolti da grandi eventi di trasformazione: la realizzazione della nuova piazza sopraelevata e della nuova piazza che sta sorgendo a scavalco dell'autostrada, in grado di collegare le aree di via Sardegna e Friuli con quelle di via Caldara e via Matteotti; l’arrivo della metropolitana M5 con una fermata in via Lincoln; l’avvio di altri interventi di riconversione di aree industriali a commerciali e a residenziali.

Il piano del Comune punta ad intervenire su edifici e spazi pubblici, non fisicamente collegati e indipendenti, per offrire più connessioni, più verde e più servizi.

L’idea di fondo è quella di trovare un equilibrio tra il mantenimento di servizi essenziali di prossimità e la realizzazione di nuove strutture e infrastrutture capaci di creare connessioni e relazioni, offrire un ambiente più ricco di servizi e più sostenibile da un punto di vista ambientale.

Gli ambiti interessati sono le scuole, gli edifici pubblici, i servizi come la casa della Cittadinanza, il centri Icaro, il centro anziani Friuli.

Saranno dunque i bambini, i giovani, le famiglie e gli anziani i beneficiari e nello stesso tempo i veri protagonisti del cambiamento. A tutti loro la sfida di accompagnare le trasformazioni, ma soprattutto di saper raccogliere i bisogni emergenti e co-progettare risposte inclusive.

Il primo cittadino conclude: «L'idea è quella di allargare i confini del quartiere Crocetta e di creare nuovi spazi pubblici per poter migliorare la sua vivibilità. Questi finanziamenti ci consentiranno di far scoccare una scintilla che innescherà la trasformazione della città. Siamo solo all’inizio».