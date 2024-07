Dopo più di 15 anni risolta la questione dei tabelloni pubblicitari 6x3

Conclusa l'annosa questione degli impianti 6x3, ex "SCI-Società Concessioni Internazionali srl", che il Comune di Cinisello Balsamo si portava dietro da oltre 15 anni.

A seguito di apposita gara, 26 impianti sono stati assegnati e ora sono a reddito.

Tutto risale al 2008, quando fu stipulato il contratto sotto la giunta guidata da Angelo Zaninello. La concessione, approvata per sei anni, riguardava i cartelloni pubblicitari pubblici della dimensione di 6 metri per 3 metri da destinare alle affissioni di natura commerciale su strada.

La società entrò però in possesso solo di una minima parte degli spazi perché nel 2012 il Comune cambiò il regolamento rendendo illegittimi i cartelloni 6 metri per 3 metri in quanto più a favore di dimensioni meno ingombranti e inoltre la messa in posa della cartellonistica riguardava zone in cui era vietata (strade della Provincia di Milano).

Da qui la richiesta di risarcimento chiesta e ottenuta da parte dell’azienda concessionaria per danno d’immagine e mancati incassi.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Un’altra eredità pesante dal passato alla quale abbiamo posto rimedio. Il danno provocato da questa vicenda è stato importante, ma abbiamo agito per recuperare».

Il primo cittadino prosegue: «Ora ben 26 impianti torneranno a essere utilizzati e remunerativi per il Comune».

Infine aggiunge: «Ma stiamo contemporaneamente già lavorando su una possibile gara per gli impianti detti “vertical”, già sperimentati positivamente dal Comune di Milano, da affidare a una ditta specializzata. Attualmente siamo in un’attenta fase di studio per verificarne la fattibilità».

Gli impianti totali erano 50, 26 assegnati e 13 sono stati riservati per le pubbliche affissioni commerciali/istituzionali determinati in base alle necessità dell'ente.

Infine, 11 sono stati eliminati nel tempo perché posizionati in luoghi non rispondenti al codice della strada.