Torna "Natale in Vetrina", al via le iniziative natalizie a supporto del commercio di vicinato

Anche quest’anno, nonostante il momento difficile legato all'emergenza sanitaria, l'assessorato al commercio ha deciso di non rinunciare all'edizione del concorso "Natale in Vetrina". Un’iniziativa che ha visto il suo primo esordio nel dicembre del 2019 e che ha l’obiettivo di stimolare i negozianti di Cinisello Balsamo ad abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale, affinché i cittadini e i visitatori possano percepire una maggiore atmosfera di festa, si consolidi l'attrattività della rete distributiva locale e la vivibilità della città.

Un concorso che sarà accompagnato anche da una campagna comunicativa per incentivare gli acquisti presso i negozi cittadini.

Così il vice sindaco, con deleghe a commercio, attività produttive e marketing territoriale, Giuseppe Berlino: «Mai come oggi è importante valorizzare i negozi di vicinato, linfa vitale della nostra città. Sappiamo le difficoltà e i sacrifici che stanno vivendo i commercianti a causa della situazione Covid-19 nel nostro Paese e l'obiettivo è proprio quello di incentivare la riscoperta delle attività commerciali del territorio».

Berlino prosegue: «Oggi lanciamo la campagna “Per i tuoi Regali di Natale Scegli i Negozi di Vicinato - Sosteniamo il Commercio della Città”, frutto di una sinergia e condivisione con le associazioni di categoria del territorio che ci auguriamo possa indirizzare gli acquisti di Natale verso i negozi sotto casa».

E' proprio nel negozio sotto casa che, insieme alle tante idee regalo, i cittadini troveranno la locandina che invita agli acquisti presso negli stessi esercizi, locandina che, grazie al contributo dei volontari della Pro Loco di Cinisello Balsamo, sarà distribuita a tutti gli esercizi commerciali di vicinato del nostro territorio.

Il sindaco cinisellese Giacomo Ghilardi aggiunge: «Proprio in questo momento difficile non abbiamo lasciato soli i nostri commercianti intervenendo concretamente con la riduzione della Tari. Queste iniziative promozionali vogliono essere un ulteriore segnale di vicinanza e di attenzione. E' importante stingerci come comunità e darci forza, dietro ad ogni negozio o attività ci sono persone e famiglie. Per questo motivo, viste anche le limitazioni di spostamento, invitiamo i cittadini ad acquistare nei negozi di vicinato».

Il concorso “Natale in Vetrina”, proprio a causa delle restrizioni in corso, si svolgerà con modalità diverse rispetto alla prima edizione del 2019. I negozianti interessati si possono iscrivere a partire da lunedì 7 dicembre e avranno tempo fino a martedì 15 dicembre, compilando una semplice scheda direttamente sul sito internet del Comune e inserendo 2 foto, di cui una raffigurante l’intera vetrina e l'insegna commerciale, l’altra dovrà raffigurare in primo piano un dettaglio, il soggetto o l'addobbo natalizio esposto nella stessa vetrina.

I commercianti che decideranno di raccogliere la sfida dovranno allestire le vetrine secondo la propria fantasia e la propria interpretazione del Natale, purché conformi al buon gusto e al decoro. Ai fini della premiazione finale verrà istituita una giuria tecnica che decreterà, quest'anno, le prime 5 vetrine tra le 10 vetrine più votate dai cittadini, secondo criteri e modalità indicati nel regolamento del concorso.

La prima vetrina classificata si aggiudicherà un premio in denaro di 600 euro; la seconda classificata 500 euro, la terza 400 euro, la quarta 300 euro e la quinta 200 euro. A partire dal 16 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 i cittadini potranno votare la vetrina ritenuta migliore, esprimendo una sola preferenza. Il voto espresso dai cittadini selezionerà le prime 10 vetrine cittadine.

Il voto potrà essere espresso in due modalità social: attraverso la pagina Facebook del Comune di Cinisello Balsamo con apposito post dedicato all’iniziativa, esprimendo un like sulla doppia foto della vetrina, oppure tramite voto direttamente sul sito internet della pagina istituzionale del nostro Comune.

Al titolare della prima vetrina classificata sarà inoltre consegnato il trofeo “artistico”, simbolo del concorso “Natale in Vetrina”, attualmente custodito nelle mani del titolare dell’attività vincitrice della scorsa edizione (Bar Motta di via San Paolo), che potrà a sua volta esporlo presso il proprio esercizio per tutto l’arco dell’anno 2021, sino alla proclamazione del vincitore dell’anno successivo, a cui passerà poi come testimone.

Una targa speciale verrà, infine, attribuita dalla giuria tecnica, al più bel presepe allestito nelle vetrine aderenti al concorso. La premiazione del concorso avverrà ad inizio dell'anno prossimo, salvo diverse restrizioni legate all’emergenza sanitaria, con una cerimonia a cui saranno invitati tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali cittadine.

Gallery