Parte la 4ª edizione per il concorso "Natale in Vetrina", ecco come votare

Come ogni Natale le attività commerciali tornano protagoniste delle vie cittadine con vetrine decorate e addobbate a festa da lunedì 12 dicembre scatta la "competizione" a Cinisello Balsamo.

Il concorso Natale in Vetrina nasce per promuovere le attività di vicinato, per valorizzarne l'aspetto estetico, dare linfa al marketing e favorire la partecipazione dei cittadini che potranno votare la vetrina preferita.

L'iniziativa, giunta quest'anno alla sua 4ª edizione, è promossa dall'assessorato al commercio e attività produttive del Comune di Cinisello Balsamo, in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato e Pro Loco.

La partecipazione è come sempre gratuita e aperta ad attività di vicinato commerciali, artigianali e pubblici esercizi dotati di vetrina, presenti sul territorio comunale.

L’invito ai commercianti è stato quello di esprimere la propria personale creatività per donare alle vetrine che affacciano sulla strada una veste estetica attraente ed evocativa dell’atmosfera natalizia.

Le vetrine dovranno essere allestite entro il 14 dicembre 2022 e rimanere invariate almeno fino all’8 gennaio 2023, data di fine concorso, esponendo anche la vetrofania con il numero identificativo assegnato, necessario per esprimere la propria preferenza.

Dal 16 al 19 dicembre 2022 un fotografo incaricato da Pro Loco raggiungerà ogni attività partecipante al concorso per fotografare le vetrine allestite.

Le immagini, complete del nome dell’attività e del numero corrispondente, andranno poi a comporre un’apposita gallery sul sito e sulla pagina Facebook del Comune.

Le votazioni del pubblico saranno aperte dal 21 dicembre 2022 fino alle ore 12 del 9 gennaio 2023 esprimendo una sola preferenza in modalità cartacea.

È possibile votare consegnando la scheda presso il municipio, le sedi di Confcommercio, Confartigianato, Pro Loco o direttamente presso i negozi aderenti al concorso; oppure online, all’indirizzo email commercio@comune.cinisello-balsamo.mi.it, sul sito istituzionale o mettendo un “like” sulla foto pubblicata nella pagina Facebook del Comune.

Verranno poi selezionate le 10 vetrine che hanno ottenuto più voti, tra le quali la giuria tecnica individuerà 3 vincitori secondo criteri e modalità indicati nel regolamento del concorso.

La prima vetrina classificata si aggiudicherà un premio in denaro di 500 euro e il trofeo simbolo del concorso; la seconda classificata 300 euro e la terza 150 euro.

A tutti i titolari delle 3 migliori vetrine classificate, verrà inoltre consegnata una targa a ricordo della manifestazione.

La giuria, infine, assegnerà una targa speciale al più bel presepe allestito nelle vetrine aderenti al concorso.

Non potranno essere assegnati i premi “Migliore vetrina” e “Miglior presepe” agli stessi vincitori dell’anno precedente.

Le premiazioni avverranno entro la fine del mese di febbraio 2023 con un evento pubblico e tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali cittadine.

Il vice sindaco Giuseppe Berlino, con delega al commercio, spiega: «Nelle edizioni passate il format "Natale in vetrina" ha saputo coinvolgere cittadini e commercianti, innescando una giocosa complicità e competizione nella nostra città. Ogni anno l’iniziativa dona slancio e vivacità alla città e alle sue attività di vicinato, facendoci soffermare e apprezzare il valore di una vetrina curata».

Poi termina: «Ci auguriamo si confermi anche per questa quarta edizione un’alta partecipazione dei negozianti. Siamo curiosi di scoprire come esprimeranno lo spirito natalizio attraverso decorazioni e allestimenti, integrandosi con le tradizionali luminarie delle vie e piazze».