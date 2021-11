La Bandiera Azzurra nel weekend perfetto di Cinisello Balsamo

La pioggia della notte e il meteo incerto della mattina di domenica 28 novembre non hanno scoraggiato gli oltre 300 camminatori di tutte le età che alle 10 in punto, partendo dalla pista del centro sportivo Gaetano Scirea, hanno seguito Maurizio Damilano per raggiungere i 2.500 metri del percorso Grubrià - Oasi Sant'Eusebio certificato dal misuratore ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal).

Pochi minuti prima l’olimpionico della marcia ai "Giochi di Mosca 1980" aveva consegnato ufficialmente al sindaco Giacomo Ghilardi, alla presenza dell’assessore allo sport Daniela Maggi, la Bandiera Azzurra 2020-2021, riconoscimento assegnato da Fidal e Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), alle città che si sono distinte per il particolare impegno nella promozione tra i propri cittadini dei sani stili di vita attraverso percorsi adeguati, eventi e attività di promozione dell’attività ludico-motoria.

Nella mattinata di sabato 27 novembre il circolo culturale Il Pertini aveva intanto ospitato l’interessante incontro "Ripartiamo dallo Sport" in cui il primo cittadino e altri rappresentanti e operatori della municipalità e delle istituzioni sportive nazionali e regionali hanno affiancato esperti della psicologia dello sport e della nutrizione che hanno rimarcato come proprio in un periodo problematico per la salute fisica e mentale come quello attuale, condizionato dalla pandemia, il movimento e l’attività sportiva si propongono come veri e propri toccasana.

Cinisello Balsamo si aggiunge ad altre quattro città che nel biennio 2020-2021 hanno ricevuto la "Bandiera Azzurra": Oristano, Bellusco, Genova e Montepulciano.