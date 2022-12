/ Via Matteotti

Crocetta, la piazza sopraelevata sull'A4 sarà inaugurata martedì 10 gennaio

Quasi ultimati i lavori nel cantiere di via Matteotti e via Friuli a ridosso dell'A4, che hanno visto la realizzazione della piazza sopraelevata sul tunnel autostradale, dello skate park e di un'area giochi per i più piccoli. Inaugurazione prevista per martedì 10 gennaio 2023