Contributi dal Comune a Auser, Ana, Anteas, Croce Rossa, Cumse e Caritas

Dopo i contributi a sostegno dell'affitto per le associazioni che hanno sede negli edifici comunali e il riconoscimento della gratuità degli impianti o palestre scolastiche per le realtà sportive, arrivano altri contributi destinati al mondo del volontariato cittadino impegnato nell'attività sociosanitaria e di cura alla persona, a sostegno delle tante difficoltà sopraggiunte in questo tempo di pandemia, ma soprattutto come riconoscimento dell'importante lavoro e servizio che queste realtà hanno svolto nei confronti della cittadinanza, in modo particolare delle categorie più fragili.

A Cinisello Balsamo, anche nel corso dell'anno 2021, sono state messe in atto diverse iniziative e avviati progetti da parte delle associazioni locali, sia in modo autonomo che in collaborazione con l'amministrazione comunale, nell'ambito sociale, sociosanitario e di aiuto alla persona volti a mitigare gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria.

L'amministrazione comunale ha deciso quindi di sostenere queste associazioni con un contributo complessivo di 30mila euro a rimborso delle tante spese vive che verrà erogato a seguito di specifica rendicontazione da parte di ciascuna organizzazione.

In particolare destinatarie del contributo saranno le associazioni Auser, Anteas, Croce Rossa, Cumse, Caritas e Ana.

L'assessore ai servizi sociali e bilancio Valeria De Cicco, assieme all'assessore alla centralità della persona e terzo Settore Riccardo Visentin, spegano: «Sono davvero numerose le realtà cittadine che si sono prodigate durante la pandemia mettendosi al servizio della collettività distribuendo pasti, mascherine, medicinali, facendo la spesa o anche attraverso l'ascolto attento, a tutti va il nostro grazie«.

Poi aggiungono: «Con questo contributo abbiamo potuto e voluto ricompensare le associazioni di volontariato cittadino che hanno offerto servizi di carattere sociosanitario».

I due proseguono: «L’epidemia da Covid ha fortemente inciso sul tessuto sociale e generato effetti pesanti nel contesto economico cittadino».

Infine: «Il ruolo di queste realtà è stato decisivo e quanto mai prezioso per la loro disponibilità e capacità di essere capillari nel raggiungere tutte le categorie più fragili».